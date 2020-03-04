صحة ذي قار تحسم الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأربعاء (4 شباط 2020) الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايرو...





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