سياحة كردستان توضح حقيقة منح شركات سياحية تصاريح للدخول الى الإقليم رغم قرارها بإيقاف دخولها

2020/03/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أوضحت هيأة سياحة اقليم كردستان، الاربعاء، حقيقة منح شركات سياحية تصاريح للدخول الى الإقليم رغم قرارها بإيقاف دخولها.

وأكدت الهيأة في بيان مقتضب، "استمرار توقف دخول المجاميع السياحية إلى الإقليم والى إشعار أخر".

وأضافت، أنه "لا توجد أي تصاريح خاصة لأية شركة سياحية".

وكانت الهيأة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ في ﺃﻗﻠﻴﻢ ﻛردستان - ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ قالت، الثلاثاء (25 شباط 2020)، "ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ".

واضافت ان "القرار ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩة".

عضو بحقوق الانسان النيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للتاكد من اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران

يتبع .....

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأربعاء (4 شباط 2020) الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايروس كورونا.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفيروس كورونا".

وكا

بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية دائرة صحة النجف، الاربعاء (04 آذار 2020)، اخلاء 21 من الطلبة الملامسين للطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم 4/3/2020 اخراج المحجورين الملامسين للمص

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