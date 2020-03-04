ضبط 19 سيارة مخالفة بجمرك ام قصر الشمالي.. معدة للتهريب

2020/03/04 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط 19 سيارة مخالفة “معدة للتهرب” في جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي، وبالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ، تمكنت من ضبط (٥) حاويات حجم ٤٠ قدم في رصيف […]

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