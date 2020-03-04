بعد اشتداد الازمة ودخول شقيقها على الخط.. ياسمين عبدالعزيز تحسم الجدل بشأن علاقتها الجديدة وتعترف “علنًا”

2020/03/04 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد سنين من التخفي واثارة التساؤلات، حسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز النقاش، حول دخولها بعلاقة جديدة عقب طلاقها، وذلك بعد اشتداد الازمة ودخول شقيق عبدالعزيز على الخط.وتتلخص قصة حب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ظهرت العام الماضي، حيث بدأت الشائعات حول الثنائي في الانتشار، بداية من حضور أعياد ميلاد، والظهور في مناسبات […]

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