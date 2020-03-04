شغب جمهور أربيل يتكرر.. اقتحام فرانسو حريري وضرب حكم مباراة الصناعات الكهربائية

2020/03/04 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الحظر المفروض على حضور الجماهير الى مباريات الدوري العراقي بكرة بسبب تفشي فيروس كورونا في العراق عموماً واقليم كردستان خصوصاً، اقتحم عدد من جماهير نادي اربيل ملعب مباراة فريقهم امام الصناعات الكهربائية.وفور اعلان انتهاء المباراة التي خسرها الفريق المضيف بثلاثة اهداف لهدفين حاصرت مجموعة من الجماهير حكام اللقاء، فيما تدخل […]

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