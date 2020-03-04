محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار فيروس كورونا

2020/03/04 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاربعاء، السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة، مشيراً الى قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الاجراءا...

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