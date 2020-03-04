نائبة تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من غلق المنافذ الحدودية مع إيران

2020/03/04 | 19:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، يسرى رجب، اليوم الاربعاء، السلطات ورئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة للتحقق من غلق جميع المنافذ الحدودية مع إيران وتطييق إجراءات السلامة والفحص الطبي في المطارات كافة.وقالت رجب في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "في ظل هذه الظروف الخطيرة وارتفاع عدد الاصابات والوفيات في العالم وإيران خصوصا ومحدودية الامكانيات الصحية والتمويل التي أعلنتها وزارة الصحة، فإني أطالب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية".وبينت ان الغرض من اللجنة هو "التحقق من غلق جميع المنافذ الحدودية وتطبيقالإجراءات الصحية في هذه المنافذ والمطارات لمواجهة وباء كورونا".ونبهت رجب إلى أن طلبها ومطالبتها لرئاسة مجلس النواب "تأتي بعد تصريحات صحفية لمسؤولين إيرانيين عن أن المنافذ الحدودية مع العراق مفتوحة ويستمر فيها تدفق البضائع والمواد الغذائية وغيرها من ايران التي أعلن مسؤوليها عن تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء إيران".وشددت على أن "عدم تطبيق الاجراءات اللازمة في المنافذ الحدودية وعدم إغلاقها بشكل كامل فإن هذا يعني خيانة عظمى تعرض حياة الشعب العراقي لخطر فادح في ظل الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المؤسسات الحكومية الصحية والخدمية في المحافظات العراقية".وطالبت "بإنزال أقصى العقوبات بحق كل شخص يقصر بواجبه في تطبيق هذه الإجراءات التي تبنتها خلية الأزمة ووزارة الصحة".وكشفت رجب "عن دخول أشخاص إلى العراق من إيران بشكل غير رسمي لأسباب مختلفة ودون إجراء فحوصات طبية في المنافذ الحدودية مما يشكل سببا كبيرا وخطيرا في نقل الوباء إلى العراق، مطالبة بمنع ذلك وعدم استثناء اي مسافر عراقي لإيران من إجراءات الفحص الطبي".وأشارت رجب "لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان الذي أصدر قرارا بعدم تعديل الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الطالب القادم من إيران بدون جلب الفحص الطبي وثبوث سلامته من الوباء ، داعية المسؤولين والوزراء العراقيين لاعتماد نفس الاسلوب والقرار المذكور".واكدت رجب أن "واجبنا الرقابي والمهني باعتبارنا أعضاء في لجنة حقوق الإنسان النيابية، يملي علينا أن نتحرك بأسرع وقت لمواجهة هذا الوباء الذي لا يزال علاجه ليس في متناول اليد حتى الآن، وانتقل إلى العديد من دول العالم واصبح تهديدا خطيرا للأمن الوطني والمجتمعي".وحذرت رجب من إن السكوت أو التغاضي عن تطبيق هذه الإجراءات اللازمة سيضع البلاد أمام كارثة إنسانية لن يسلم منها أحد وستهدد المجتمع بأسره ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

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