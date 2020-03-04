عقوبات صارمة تنتظر نادي اربيل بعد الاعتداء على طاقم التحكيم

2020/03/04 | 19:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر القائم باعمال الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد عباس ، احالة حادثة اعتداء بعض جماهير نادي اربيل على طاقم التحكيم في مباراته امام الصناعات الكهربائية الى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المعتدين .وذكر بيان الاتحاد الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "يستنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم ما قام به نفر محسوب على جمهور اربيل من محاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي، وطاقم قناة العراقية الرياضية، بعد ان تجاوزوا سور الملعب بعد انتهاء المباراة حسب ما قاله مشرف المباراة، السيد صبحي كامل".واضاف " إذ يشيد الاتحاد بموقف عبد الله مجيد، رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل ، و كوفند عبد الخالق، عضو الادارة، ولاعبي اربيل ، ولكنه سوف يحيل هذا الموضوع على لجنة الانضباط بعد وصول تقارير المباراة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق من قام بهذا العمل الذي لا يرتقي الى مبادئ الاخوة والعلاقات الرياضية".يذكر ان مباراة اربيل والصناعات انتهت لمصلحة الضيوف (3-2).

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