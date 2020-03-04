فعاليات توعوية صحية في شنكال بهدف الوقاية من فايروس كورونا

2020/03/04 | 19:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين بهدف الوقاية من فايروس كورونا وعدم انتشاره في المنطقة، منظمات صحية دولية ومراكز الصحة المحلية بالتنسيق مع إدارة قضاء شنگال يقومون بإعطاء نصائح توعوية صحية للأهالي.بهذا الخصوص تحدث المواطن “زيد الياس” من شنگال لـ “ايزيدي 24″، وقال “مع انتشار فايروس كورونا في عدة دول وخاصة بعد وصوله لمحافظات …

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