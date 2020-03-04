قضاة يتحدثون عن الطلاق الخلعي وشروطه

2020/03/04 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ غسان مرزة/..تعد دعاوى الطلاق الخلعي الأكثر انتشارا بين أنواع الطلاقات في محاكم الأحوال الشخصية، ويرجع متخصصون وخبراء إلى أن أسبابه غالبا ما تكون مادية، فالزوج يرفض ‏طلاق زوجته خوفاً من أن تترتب عليه تبعات مادية ونفقات مختلفة أو تعويضات عن طلاق تعسفي، فتلجأ الزوجة إليه كورقة أخيرة للخلاص. ‏ وتقول قاضية الأحوال الشخصية […]

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