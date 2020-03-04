حالات جديدة.. ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” إلى 33 في العراق

2020/03/04 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد تشخيص 3 اصابات بكورونا، إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة”.

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