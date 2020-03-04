نسبة الشفاء تتجاوز 50%.. إحصائية عالمية عن ضحايا كورونا

2020/03/04 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، اخر تحديث لحالات الاصابة بفايروس كورونا حول العالم.وذكرت المنظمة في بيان، اطلعت “العهد نيوز” على نسخة منه، اليوم (4 اذار 2020)، ان “عدد الدول التي سجلت اصابة بالفايروس 80 دولة، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم 93.191 مصاباً”.وأضاف البيان، ان “عدد الحالات الطفيفة بلغت […]

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