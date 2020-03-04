صحة ذي قار تحسم الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/04 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء, الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفيروس كورونا”.وكانت مديرية صحة ذي قار، أعلنت الثلاثاء (3 اذار 2020)، تسجيل 5 حالات […]

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