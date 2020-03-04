ليكرز يتحضر بأفضل طريقة لموقعة زعامة الـ {NBA}

2020/03/04 | 19:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحضر لوس أنجليس ليكرز بأفضل طريقة لموقعة الزعامة التي تجمعه غدا الجمعة بميلووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل بالمجمل، وذلك بعدما استعاد اعتباره من ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 120-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل ليكرز اللقاء على خلفية ثلاث هزائم متتالية أمام سيكسرز، إحداها هذا الموسم بنتيجة 91-108 في 25 كانون الثاني ، بيد ان رجال المدرب فرانك فوغل أفادوا من النقص العددي في صفوف ضيوفهم لتحقيق الثأر والاقتراب خطوة إضافية من إعادة الفريق الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

ومن المؤكد أن هذا الفوز سيعطي رجال فوغل الدعم المعنوي اللازم قبل مواجهتهم الجمعة على أرضهم مع ميلووكي، الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" حتى الآن، حيث سيحاولون أيضا استعادة اعتبارهم من النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه الذين فازوا على ليكرز في المواجهات الست الأخيرة، إحداها هذا الموسم بنتيجة 111-104 في كانون الأول الماضي.

ويدين ليكرز بفوزه التاسع في آخر عشر مباريات وتعزيز صدارته للمنطقة الغربية (47 فوزا مقابل 13 هزيمة)، الى أنتوني ديفيس الذي سجل 18 من نقاطه الـ37 في الربع الثاني، بعد أن نجح في 13 من محاولته الـ19، بينها أربع ثلاثيات، الى جانب تحقيقه 13 متابعة.

ولعب "الملك" ليبرون جيمس دورا حاسما في السقوط الثاني تواليا لسيكسرز على ملعب "ستايبلس سنتر" الذي شهد خسارته مباراته الماضية أمام الجار لوس أنجليس كليبيرز 130-136، بتسجيله 22 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و7 متابعات، بينما كان غلين روبنسون (25 نقطة) وتوبياس هاريس (18) الأفضل في صفوف الضيوف.

ويبقى سيكسرز الذي تأثر كثيرا بغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد وبن سيمونز وجوش ريتشاردسون بسبب الإصابة، في كاليفورنيا لخوض مباراتين أخريين ضد ممثل عاصمة الولاية ساكرامنتو كينغز وغولدن ستايت ووريرز، مع الأمل بألا تتواصل متاعبه خارج الديار إذ مني بهزيمته التاسعة تواليا بعيدا عن جمهوره والثالثة والعشرين من أصل 32، في حين أنه يملك أفضل سجل في الدوري على أرضه بـ28 فوزا مقابل هزيمتين فقط.

وفي ملعب "تي دي غاردن"، فرط بوسطن سلتيكس بفوزه الـ24 بين جمهوره من أصل 31 مباراة والـ41 بالمجمل هذا الموسم، بعد تقدمه على بروكلين نتس بفارق 21 نقطة في الشوط الثاني قبل أن يخسر في نهاية المطاف بنتيجة 120-129 بعد التمديد.

ويدين نتس بالعودة الى الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية، الى كاريس لوفيرت الذي سجل 37 من نقاطه الـ51 في الربع الرابع والشوط الإضافي، مقدما أفضل مباراة في مسيرته لاسيما في الشوط الإضافي الذي سجل فيه جميع نقاط فريقه الـ11، في وقت اكتفى سلتيكس بنقطتين فقط.

وأهدى سان أنتونيو سبيرز نجمه السابق تيم دانكن فوزه الأول كمدرب بديل مؤقت بتغلبه على مضيفه تشارلوت هورنتس 104-103 بفضل جهود ديجونتي موراي (21 نقطة).

واستعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب توازنه بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، وعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية (43 فوزا مقابل 18 هزيمة)، بتغلبه على مضيفه فينيكس صنز 123-114 بفضل جهود الكاميروني باسكال سياكام (33 نقطة مع 7 متابعات) وكايل لاوري (28) ونورمن

باول (26).

وعلى الرغم من تقهقره في قاع المنطقة الغربية والترتيب العام بسبب الغيابات في صفوفه هذا الموسم، تمكن غولدن ستايت ووريزر من اسقاط مضيفه دنفر ناغتس ثالث المنطقة الغربية 116-100، بفضل إيريك باسكال الذي سجل 9 من نقاط الـ22 في الربع الأخير.

وتغلب لوس أنجليس كليبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-94 بقيادة كواهي لينارد (25 نقطة مع 8 متابعات)، ومينيسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 139-134، وساكرامنتو كينغز على واشنطن ويزاردز 133-126.

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