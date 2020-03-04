وزارة الاعمار تهيء لمشروع تحلية ماء البحر في البصرة

2020/03/04 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شاركت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ممثلاً بـ المديرية العامة للماء احدى تشكيلات الوزارة في اجتماعات الهيئة التنفيذية العراقية لتحلية مشروع ماء البحر في البصرة بحضور شركة ILF الاستشارية النمساوية الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الإستشارية للمشروع والذي عُقد في دولة الامارات العربية المتحدة.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ان المشاركة في هذا الاجتماع تأتي […]

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