2020/03/04 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي المولى نعم الموت أهون من ركوب العار هذه صرخة السيد محمد علاوي الذي كلف بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة بوجه أعداء العراق والعراقيين ال سعود وال نهيان في خارج العراق ودواعش السياسة وعبيد وجحوش الطاغية المقبور الذين يحلمون بعودة بيعة العبودية لانهم عبيد حقراء اراذل والعبيد الحقراء لا يعيشون الا في بحر الرذيلة والعبودية المعروف […]

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