الصحة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” بديالى والنجف

2020/03/04 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ديالى والنجف الأشرف.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على […]

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