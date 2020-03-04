اليساري: يجب على علاوي الكشف عن الجهات التي مارست عليه الضغوط أمام الرأي العام

2020/03/04 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، محمد توفيق علاوي المعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة الى الكشف عن الجهات التي مارست عليه الضغوط.

وقال اليساري في تصريح إن رئيس الجمهورية والقوى السياسية جميعا مطالبين بالوضوح في كل خطوة يتم المضي فيها بعملية الترشيح والتكليف لاي مرشح وصولا الى التصويت على منح الثقة له ولحكومته داخل مجلس النواب، مشيرا الى أن علاوي كان عليه الإعلان عن الجهات التي ضغطت عليه وطالبته بالمحاصصة كي تتضح الصورة للرأي العام والقوى السياسية.

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