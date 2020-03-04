المنافذ الحدودية تحدد يوم 15 اذار موعداً نهائياً لعودة العراقيين من ايران

2020/03/04 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حددت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (04 آذار، 2020) يوم 15 اذار موعداً نهائياً لعودة العراقيين من ...





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