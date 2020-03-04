2020/03/04 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، عن تفكيك شبكة “إرهابية” مسؤولة عن استهداف المواطنين في ديالى.وقال الجهاز في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم تفكك شبكة إرهابية مسؤولة عن عمليات استهداف المواطنين الأبرياء في مناطق الرياض والعباسي وبلدروز في ديالى”.وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن تفكيك شبات “ارهابية” […]

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