واسط تقرر منع التجمعات وتغلق المراقد الدينية والمتنزهات

2020/03/04 | 20:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت خلية الازمة في محافظة واسط ، اليوم الاربعاء ، قراراً بمنع التجمعات وإقامة المناسبات الاجتماعية في الحسينيات والجوامع في المحافظة اعتباراً من يوم غد الخميس.وقال محافظ واسط محمد المياحي في مؤتمر صحفي عقد في قيادة شرطة واسط، وتابعته "كلكامش برس"، ان خلية الازمة كذلك ستوجه بغلق المراقد الدينية في المحافظة والمتنزهات العامة، حفاظاً على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.يذكر ان محافظة واسط قد سجلت اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا حسب ما اعلنته وزارة الصحة امس الثلاثاء .

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