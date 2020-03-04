المنافذ الحدودية: ايقاف التبادل التجاري مع ايران والكويت 7 ايام

2020/03/04 | 20:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، مساء اليوم الاربعاء ، حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع ايران والكويت للوقاية من فيروس كورونا.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، " ان مجلس الوزراء شكل اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع الية لادخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري".واضافت" ان اللجنة تضم في عضويتها ممثل عن رئيس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، ومديرين عامين عن وزارات الصحة والتجارة والنقل والهجرة والمهجرين، إضافة الى نائب قائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، ومدير عمليات شرطة الكمارك، وممثلا عن مركز العمليات الوطني، ومدير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني، ومدير قسم المحاجر البيطرية في وزارة الزاعة، ومسؤول قسم الحجر النباتي في دائرة وقاية المزروعات، ودائرة الصحة العامة بوزارة الصحة".وخلص الاجتماع الى جملة من القرارات تضمنت، السماح للعراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية 2020/3/15 كموعد نهائي لعودتهم وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من ايران.كما تم الاتفاق على إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق و ايران والكويت من تاريخ ( 8 لغاية 2020/3/15) ، من اجل إعطاء فرصة لوزارة الصحة لاعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية بالاضافة الى أنه كانت هنالك مطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات ( ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء .كما تضمنت القرارات توجيه قيادة عمليات المحافظات بتقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية، والتأكيد على قرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) والذي تضمن منع سفر العراقيين الى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس والتي من شأنها التأكيد على سلامة المواطن العراقي.

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