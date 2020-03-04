الاعلام الامني: تفكيك شبكة إرهابية واعتقال عناصرها في كركوك

2020/03/04 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بتفكيك شبكة إرهابية والقبض على عناصرها في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقى ” تنقيب” نسخة منه، ان “جهاز مكافحة الارهاب ففكك شبكة إرهابية في كركوك والقى القبض على 6 من الإرهابيين بينهم أحد الأهداف المهمة التي سيعلن عنها لاحقا”.وأضاف البيان، ان “جاء ذلك […]

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