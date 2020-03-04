2020/03/04 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار اكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة خمس حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “نتائج العينات التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الخمسة المشتبه بها حيث كانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تؤكد سلامة خمس حالات مشتبه بإصابتها بفيروس ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تؤكد سلامة خمس حالات مشتبه بإصابتها بفيروس ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).