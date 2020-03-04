2020/03/04 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء، أن العراق و25 دولة أخرى سيتلقى تمويلا قدره 37 مليون دولار من صندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية لمساعدة الدول المتضررة من كورونا.

وقالت السفارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "هذه الأموال هي الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها الحكومة الأمريكية لمساعدة الدول ذات الأولوية العالية في مواجهة فيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "الحكومة الأمريكية ستقدم هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وستشمل المنحة بالإضافة إلى العراق كلا من أفغانستان، وأنغولا وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وطاجكستان والفلبين وتركمانستان وأوزبكستان وزامبيا وزيمبابوي وبنغلادش وميانمار وكمبوديا، وإثيوبيا وقيرغيزستان ولاو ومنغوليا ونيبال ونيجيريا وباكستان وتايلاند وفيتنام، وفق البيان.

وسجل العراق، الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، توزعت على محافظات بغداد والسليمانية وكركوك والنجف وواسط وديالى وميسان وكربلاء وبابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. أمريكا تضخ أموال لـ25 دولة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. أمريكا تضخ أموال لـ25 دولة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).