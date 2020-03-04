لحظة بلحظة.. آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا

2020/03/04 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لا تزال دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد تتسع يوما بعد يوم، مخلفة ضحايا جدد في مختلف دول العالم.وتقدم “سكاي نيوز عربية” أحدث الأخبار وآخر مستجدات المرض لحظة بلحظة: – وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول […]

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