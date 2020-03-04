شنغهاي.. مدينة الشخص الواحد

2020/03/04 | 20:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووهان / وكالات

الارتباك والوحدة، هذا ما شعرت به المصورة المقيمة في شانغهاي، نيكوكو تشان، عندما تجولت بين شوارع مدينتها وهي واحدة من أكبر مدن الصين، ومن خلال مشروع فوتوغرافي باسم "مدينة شخص واحد " توثق المصورة مساحات المدينة الفارغة بشكل مخيف عقب تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقررت المصورة الاحترافية نيكوكو تشان، المقيمة في شانغهاي، توثيق تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في مدينتها بعد عدة أيام من إغلاق مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، التي تُعد مصدر الفيروس، ورغم أن "تشان" لم تتوقع شيئًا محددا عند مباشرتها العمل على المشروع، إلا أنها تفاجأت عندما وجدت نفسها وحيدة في العديد من مناطق شانغهاي التي تكون من أكثر المناطق ازدحاماً بالناس في العادة.

وبدأ مشروع "مدينة شخص واحد"، الذي وثقته المصورة بين فترة 26 كانون الثاني و9 شباط 2020، بدافع الفضول، إذ انها أرادت مراقبة كيف سيكون رد فعل مدينة شانغهاي الصاخبة في وجه عدم اليقين.

قالت تشان: "يبلغ عدد سكان شانغهاي 24 مليون نسمة، ولذلك، من المربك تماماً أن تكون الشخص الوحيد الذي يمكن رؤيته في محطة مترو رئيسة، ومركز تجاري ضخم، ووجهة سياحية شهيرة".

وعندما يتعلق الأمر بتسميتها للمشروع، قالت تشان: "تُسمى السلسلة (مدينة شخص واحد)..



لأنني شعرت حقاً أنني كنت الشخص الوحيد في المدينة في مختلف الأوقات"، وصادفت المصورة عددا قليلا جداً من الأشخاص الذين كانوا من عمال النظافة، أو التوصيل، مضيفة "لا ينبغي أن تكون أي مدينة فارغة إلى هذه الدرجة".

ووفقًا لتقرير "CNN"، ترى تشان، أن الصور التي وثقتها مهمة، لأنها توضح تأثير الفيروس في الشعب الصيني، كما ترى المصورة، أن رؤية المساحات الفارغة، والمصممة لدعم كثافة السكان بالمدينة، سوف تساعد في إعطاء المشاهدين نظرة ثاقبة حول مدى تعطيل هذا الفيروس لحياة الأفراد.

وأوضحت تشان، أن المشروع يهدف إلى "إضفاء بعض الطابع الإنساني على الموقف من خلال تقديم إحساس صادم يُبيّن أن هناك خطبا ما..



ولا ينبغي أن تكون أي مدينة فارغة إلى هذه الدرجة أبداً"، وعند مشاهدة الأخبار، تجتاح مختلف المنصات مشاهد تركز على المرضى في المستشفيات، إضافةً إلى الطواقم الطبية، ورغم أن أولئك الأشخاص هم جزء أساسي من القصة، إلا أن تلك المشاهد لا تُمثل حقيقة الشخص "العادي" في الصين، بحسب تعبير المصورة.

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