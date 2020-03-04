بعد فتح حدودها: تركيا تصف تعامل السلطات اليونانية مع المهاجرين بـ “الهمجي”

2020/03/04 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت القيادة التركية في تعامل السلطات اليونانية مع المهاجرين، خلال محاولات عبورهم من تركيا إلى أوروبا عبر أراضيها، فرصة ثمينة لشن حملة من التصريحات الهادفة للنيل من الجارة التي تجمعها

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