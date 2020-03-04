انقسامات الأحزاب “الشيعيّة”: ترتيب “المُكعّبات” يتعقّد مهما أُعيدَ تفكيكها

2020/03/04 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت هو أكبر مأزق سياسي تعيشه القوى السياسيّة (الشيعية) على امتداد /17/ عاماً من تسيّدها على المشهد السياسي العراقي، خصوماتٌ وخلافات لا مثيل لها، حتى الاختلافات على

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