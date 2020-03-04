هكذا تواجه الامارات فيروس كورونا على أراضيها

2020/03/04 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، أعلنت السلطات في الامارات العربية أنها بدأت بالتحصينات الصحية اللازمة.وتقول الامارات الدولة التي تعتمد على الرعايا الاجانب في انظمتها الاقتصادية والصحية وحتى الامنية، نظاماً قوياً للتقصي الوبائي بشأن الأمراض المعدية والسارية، ولديها استجابة فورية للتعاطي مع كافة التحديات الصحية العالمية، كما تمتلك […]

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