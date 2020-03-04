رغم تبرؤ الحشد من “الاساءات”.. حزب الله “تصعيد” ضد الكاظمي وتضيف إحدى الرئاسات الثلاثة لـ”دائرة الاتهامات”!

2020/03/04 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت استخبارات كتائب حزب الله، تمسكها باتهام رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، بضلوعه بـ”جريمة اغتيال قادة النصر”.وقالت الاستخبارات في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إن “كان هناك شك في ضلوع الكاظمي بقتل قادة النصر، فالمعلومات المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية، (وهو الذي تحدث بالأمس) تنفي ذلك الشك”.وتؤكد أنه […]

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