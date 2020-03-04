2020/03/04 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدرت مديرية صحة النجف، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن الحالة الجديدة لرجل اصيب بفايروس كورونا في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الحالة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا هي لمصاب بعمر 75 سنة من اهالي ناحية القادسية من العائدين من إيران”.واضاف البيان أن “صحة المحافظة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة للتعامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف توضح تفاصيل الحالة الجديدة المصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف توضح تفاصيل الحالة الجديدة المصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).