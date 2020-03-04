ريال مدريد يستهدف نجم الدوري التركي.. واللاعب يعلق

2020/03/04 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بعد أن خطف الأنظار في الدوري التركي والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، بات المهاجم النرويجي ألكساندر سورلوث على رادار ريال مدريد الإسباني خلال الأيام الأخيرة، حسب تقارير صحفية.وسجل مهاجم طرابزون سبور التركي المعار من كريستال بالاس الإنجليزي هذا الموسم، 24 هدفا في الدوري المحلي، وساهم تألق اللاعب في رفع أسهمه […]

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