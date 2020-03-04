تحدث عن امطار وغبار.. متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس حتى الأحد المقبل ويحدد يوماً لتجنب السفر

2020/03/04 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، درجات الحرارة وحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما نصح بعدم السفر خلال يوم الجمعة المقبل.

وقال صادق العطية على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "المتوقع ليومي الخميس والجمعة المقبلين هو ارتفاع بدرجات الحرارة، ثم يحدث انخفاض طفيف أيام السبت والاحد والاثنين، ويعود الارتفاع مجددا والاجواء الحارة اعتبارا من يوم الثلاثاء في عموم المدن".

وتوقع العطية، "نشاطا للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد والفرات الاوسط يسبب إثار للغبار الأمر الذي يقلل مدى الرؤية الافقية بشكل واضح"، داعياً إلى "تجنب السفر يوم الجمعة ليلا برا وبحرا".

وتابع المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، أن "يومي الجمعة والسبت يتوقع خلالها هطول للامطار متفاوت الشدة خفيف إلى معتدل في مدن وسط وشمال البلاد وربما تشمل مدن الفرات الاوسط".

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