تحالف الوطن أولا: تقرير بلاسخارت أكد غياب الدولة وسط صراعات السلطة والنفوذ

2020/03/04 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة الوطن اولا النيابية محمد اقبال الصيدلي، إن التقرير الاممي شخصْ الكثير من مواطن الانهيار التي تشهدها الحكومة العراقية في الآونة الاخيرة.

وأوضح في تصريح، أن التقرير الذي قدمته رئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت أكد غياب الدولة وسط صراعات السلطة والنفوذ، مبينا أن انحسار نفوذ الدولة بين سلاح المليشيات ونفوذ القبيلة وتغوّل أمراء الحرب وخَزَنَة المال السياسي وعرّابي الدول اضاع العراق وأودى به الى القاع.

وشدد على ضرورة أن تعي الطبقة الحاكمة بان ملف العراق اليوم بات على طاولة المجتمع الدولي، معرباً عن قلقه مما ستؤول إليها الأمور في حالة القرارات العاصفة التي تتبع صمت المجتمع الدولي

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