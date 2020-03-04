التيار الصدري يهدد باتخاذ موقف سياسي وشعبي في حال تدخل الأحزاب بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/04 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد التيار الصدري باتخاذ موقف شعبي وسياسي في حال تدخلت الكتل السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رياض المسعودي النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إن هناك جهات سياسية تريد السيطرة على الدولة العراقية، مضيفا أن هذا الامر مخالف للدستور ولا يمكن القبول به، مشيرا الى ان التيار الصدري سيتخذ موقفا شعبيا وسياسيا كبيرا في حال اقدمت الكتل السياسية على التدخل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد المسعودي موقف التيار الصدري الثابت منذ انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ولغاية الان، ولم يفرض أسماء معينة، لافتا الى أنه لن يكون له أي تدخل في الحكومة القادمة او المشاركة فيها، وسيدعمها اذا كانت مستقلة ووفق المواصفات المعلن عنها مسبقا.

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