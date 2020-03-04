صندوق النقد الدولي: تفشي كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي

2020/03/04 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي.

وقالت المدير العام لصندوق النقد، كريستالينا جيورجيفا، إن النمو العالمي خلال عام الفين وعشرين سينخفض الى مستويات خطيرة بالقدر الذي يستمر فيه فيروس كورونا بالانتشار في دول مختلفة حول العالم، مشيرا الى ان الامر يتطلب آلية منسقة لمواجهة هذا الخطر، وأن تكون هناك سيولة مالية كافية للتعامل مع أزمة كورونا.

وأضافت جيورجيفا، أن جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد ملتزمة بتحرك منسق لمحاربة كورونا وأن النظام المالي العالمي أكثر متانة إلى حد كبير مما كان قبل الأزمة المالية عامي الفين وثمانية والفين وتسعة.

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