2020/03/04 | 20:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة التربية النيابية في العراق، اليوم الاربعاء، إلى تمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة، لتجنب حدوث عدوى واصابات بين الطلبة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة لتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة لتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).