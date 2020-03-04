2020/03/04 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة منتقبة وهي تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، خلال حفل مختلط.وأوضح المقطع، فتاة شابة ترتدي العباءة والنقاب وتقوم بالغناء في الفندق، وكأن الغناء هكذا سيكون وفقًا “للضوابط الشرعية” وهو ما اعتبره الناشطون السعوديون إهانة لا تليق بالمجتمع السعودي.كما وثّق المقطع، وجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا تسخر الحكومة السعودية من الاسلام!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا تسخر الحكومة السعودية من الاسلام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).