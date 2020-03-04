مقتل شخص اثر نزاع مسلح جنوبي ذي قار

2020/03/04 | 20:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص اثر نزاع مسلح جنوبي ذي قار.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مشادة كلامية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين اولاد عم تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح في ناحية الفضلية تنتهي بمقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما".

واضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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