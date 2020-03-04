انتحار شاب يبلغ من العمر 32 عاما شنقا داخل منزله بالنجف

2020/03/04 | 20:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتحار مواطن شنقا داخل منزله في قضاء المشخاب بالنجف.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مواطنا يبلغ من العمر 32 عاما انتحر شنقا داخل داره في المشخاب بمحافظة النجف".

واضاف ان "القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته والدوافع التي أدت بالشاب إلى الانتحار".

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