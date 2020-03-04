صحة ذي قار تؤكد سلامة 5 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/04 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة خمس حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "نتائج العينات التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الخمسة المشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفيروس كورونا".واشارت الى "استمرار متابعة خلية الازمة في محافظة ذي قار للوقاية من انتشار فيروس كورونا".واكدت أن "المحافظة ‏لم تسجل اية حالة لحد الان".

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