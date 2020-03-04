بالصور .. اسرع هدف في الدوري يحسم الصدارة للكتيبة النفطية

2020/03/04 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقاد الهداف "محمد داود" مهاجم النفط فريقه لصدارة الدوري العراقي الممتاز، بتسجيله هدف الفوز في مرمى الحدود، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء بملعب النفط، لحساب الجولة الرابعة والتي انتهت بهدف دون رد.الهدف جاء عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة الأولى من المباراة واستطاع فريقه أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.باغت محمد داود الضيوف بعد تلقيه كرة طويلة من المدافع أحمد عبد الرضا، ليخطفها من مدافع الحدود ويسجل منها هدف التقدم.وقفز النفط لصدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 10 نقاط فيما تجمد رصيد الحدود عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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