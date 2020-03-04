2020/03/04 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل عنصرين من الحشد الشعبي واصابة اثنين آخرين بهجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عنصرين من الحشد الشعبي قتلا واصيب اثنين آخرين بهجوم لداعش بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة اربعة من الحشد الشعبي بهجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة اربعة من الحشد الشعبي بهجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).