العبادي يطرح مبادرة من 6 نقاط لحل الأزمة ضمنها تشكيل حكومة بإشراك المتظاهرين

2020/03/04 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مبادرة من ست نقاط هدفها “حل الأزمة” في المرحلة المقبلة.

ودعا العبادي في بيان رئيس الجمهورية برهم صالح الى تكليف شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال خمسة عشر يوما، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية، على أن تكون مهام الحكومة الاساس هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة أممية وبتاريخ اقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

وطالب إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني، وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل لجان خاصة من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على اجراء الانتخابات، ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن، واعادة بسط الأمن بالمحافظات العراقية.

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