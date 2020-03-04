الداخلية تشكل لجنة لتحويل المنتسبين الخريجين إلى الملاك المدني

2020/03/04 | 21:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالاستجابة لطلبات المنتسبين من حملة الشهادات وتحويلهم الى الملاك المدني في داخل الوزارة او النقل إلى وزارت أخرى.وقالت الوزارة في بيان، إنّ “سيتم تشكيل […]

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