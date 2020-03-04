الدفاع المدني ترد على محافظ بغداد: فرقنا تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها

2020/03/04 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ردت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، على تصريح محافظ بغداد بشأن التعفير الحاصل في المحافظة، مؤكدة ان فرقها تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "صرح محافظ بغداد باعقاب اجتماع عقدته المحافظة كرس لشرح إجراءات المحافظة في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتناقلته وسائل الاعلام، وتكررت في حديثه عبارة كوادرنا ووزارة الصحة والدوائر الأخرى في الإشارة إلى حملة التعفير الواسعة التي انطلقت منذ سبعة ايام ولازالت مستمرة في بغداد والمحافظات".

واضاف انه "قد اغفل بشكل غريب ذكر دور الدفاع المدني خلافا للواقع حيث أن فرق المديرية تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها ولا يوجد أي دور للمحافظة ودوائر الصحة كما روج له وأن المحافظة غابت عن إجراءات المديرية ولم تكلف نفسها حتى بالسؤال واجزم بأن الميدان لا يشهد الا لفرق الدفاع المدني البطلة والأمر لا يحتاج إلى دليل".





وتابع انه "نتمنى على االمحافظ والمحافظة على الاقل ان تشير لهذا الجهد وان رأت غير ذلك فإننا ننكر عليها اغفاله والتقليل منه".

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