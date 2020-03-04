وزارة الصحة تعلن اول وفاة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/04 | 21:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن وزارة الصحة والبيئة عن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها.

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