السفارة الأميركية ببغداد: العراق سيتلقى تمويلا ماليا لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/04 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الولايات المتحدة عن نيتها تقديم مساعدات لست وعشرين دولة بينها العراق لمواجهة فيروس كورونا

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان، إن العراق وخمس وعشرين دولة أخرى ستتلقى تمويلاً بمبلغ سبعة وثلاثين مليون دولار، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم تخصيصه من الصندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف البيان، أن هذه الاموال هي الدفعة الاولى للحكومة الأميركية والتي تصل إلى مئة مليون دولار، وفقا لما اعلنته وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي.

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