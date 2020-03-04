المنافذ الحدودية تتخذ حزمة من القرارات بشأن عودة العراقيين والتبادل التجاري مع ايران والكويت

2020/03/04 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية حزمة من القرارات بشأن دخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت للوقاية من فايروس كورونا.

وأكدت الهيئة في بيان عقب اجتماع لها مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اتخاذ التدابير الوقائية وايضاح آلية التبادل التجاري مع ايران والكويت، إذ تضمن القرارات السماح للعراقيين المقيمين في إيران بالعودة الى العراق في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي، وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال العراقيين القادمين من ايران حصرا.

وأشار البيان الى إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق وايران والكويت اعتبارا من الثامن من أذار ولغاية الخامس عشر من الشهر ذاته، مبينا أن هذا الاجراء جاء لإعطاء الفرصة لوزارة الصحة بإعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية، مشددا على تقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية والتأكيد على قرارات لجنة الامر الديواني المتعلق بمنع السفر الى الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

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